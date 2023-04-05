Экс-игрок СКА: Радулов остановит «Авангард»? Нет, звезда ничего не сделает

Бывший игрок СКА Юрий Гайлик, завоевавший бронзу чемпионата СССР 1987 года вместе с Михаилом Кравцом, нынешним тренером «Авангарда», рассказал, кого видит фаворитом в финальной серии Восточной конференции розыгрыша Кубка Гагарина между омским клубом и «Ак Барсом».

«Михаил Кравец будет в финале Кубка Гагарина, вот увидите. Я просто уверен в этом. Он Билю (Зинэтула Билялетдинов. — Прим. «Чемпионата») обыграет. Кравец выше Билялетдинова по уровню тренерского мастерства.

Билялетдинов трижды выигрывал Кубок Гагарина? Ну можно и три Кубка Гагарина выиграть. А Кравец идёт за первым кубком. Я просто знаю этого тренера хорошо — вместе играли, работали. Он ещё много лет играл в Северной Америке, это тоже немаловажный фактор. Как и Ларионов, которого я тоже прекрасно знаю. Но Ларионов сейчас не в полуфинале Кубка Гагарина, а Кравец — в полуфинале.

Радулов начнет забивать за «Ак Барс» и остановит «Авангард»? Нет-нет, звезда ничего не сделает, когда рядом нет ничего.

Мне «Ак Барс» нравился в начале сезона, когда там работал Олег Знарок. Просто у него там возникли вопросы в клубе, надо было их решать, он не захотел. Теперь в «Ак Барсе» работает Билялетдинов. Но Кравец его обыграет и выйдет в финал», — приводит слова Гайлика «РБ Спорт».

Напомним, в серии между «Ак Барсом» и «Авангардом» счёт равный — 1-1.