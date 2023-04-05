Двукратный обладатель Кубка Гагарина: Ротенберг болеет хоккеем, ни на что не отвлекается
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Нападающий «Салавата Юлаева», двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Металлурга» Евгений Тимкин оценил игру СКА под руководством главного тренера Романа Ротенберга.
«Не удивлён, что СКА в этом сезоне показывает такую мощную игру. Такую систему в клубе строили уже много лет, всё отлажено. Я там играл, поэтому знаю, о чём говорю.
Он действительно такой фанат хоккея, как многие говорят? Да, он болеет хоккеем, на протяжении всего сезона полностью погружён в игру. Ни на что не отвлекается. Он уже давно выстраивал систему в Санкт-Петербурге», — приводит слова Тимкина «РБ Спорт».
Накануне, СКА одержал победу во втором матче финала Западной конференции плей-офф с ЦСКА (2:1) и сравнял счёт в серии — 1-1.
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