Двукратный обладатель Кубка Гагарина: Ротенберг болеет хоккеем, ни на что не отвлекается

Нападающий «Салавата Юлаева», двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Металлурга» Евгений Тимкин оценил игру СКА под руководством главного тренера Романа Ротенберга.

«Не удивлён, что СКА в этом сезоне показывает такую мощную игру. Такую систему в клубе строили уже много лет, всё отлажено. Я там играл, поэтому знаю, о чём говорю.

Он действительно такой фанат хоккея, как многие говорят? Да, он болеет хоккеем, на протяжении всего сезона полностью погружён в игру. Ни на что не отвлекается. Он уже давно выстраивал систему в Санкт-Петербурге», — приводит слова Тимкина «РБ Спорт».

Накануне, СКА одержал победу во втором матче финала Западной конференции плей-офф с ЦСКА (2:1) и сравнял счёт в серии — 1-1.