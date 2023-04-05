Лидер московского «Динамо» объяснил, почему команда неудачно выступила в плей-офф

Нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл объяснил, почему команда неудачно выступила в плей-офф.

«Была тяжёлая серия, «Торпедо» — очень хорошая команда. Мы играли очень хорошо, создавали много шансов, но не забивали. Пару неудачных отскоков, соперник несколько раз выиграл в овертайме. Серия могла повернуться в любую сторону. К сожалению, мы проиграли, а они выиграли. В целом мы хорошо играли и точно могли выиграть эту серию.

Мы пытались придерживаться своей системы, но «Торпедо» — очень быстрая команда. И просто им везло с отскоками. Надо отдать им должное, их усилия позволяли создавать голевые моменты, и они их реализовывали. У нас тоже были моменты, но мы забили далеко не всё, что могли. Это и стоило нам серии. Четвёртый матч был тяжёлым. Мы быстро вышли вперёд, и они тут же сравняли. Не смогли удержать преимущество, тем более дома. Дома надо побеждать», — сказал О'Делл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью читайте на «Чемпионате» завтра, 6 апреля, в 10:00 мск.