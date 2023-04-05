Сушинский: перекрёстный плей-офф? В НХЛ такой проблемы нет, у нас она нарисовалась

Чемпион мира Максим Сушинский высказался об идее перекрёстного плей-офф в Континентальной хоккейной лиге.

«Я положительно к этому отношусь, почему нет. В НХЛ такой проблемы нет, у нас она нарисовалась. Пятый сезон встречаются одни и те же команды в финале Западной конференции, и никакого сдвига. На Востоке такого нет, там проблемы нет», — приводит слова Сушинского «Спорт день за днём».

Напомним, в финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина встречаются СКА и ЦСКА. Клубы в пятый раз подряд встречаются на этой стадии плей-офф.

Напомним, в конце марта президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк предложил в следующем сезоне провести перекрёстный плей-офф в КХЛ.