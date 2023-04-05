Сушинский: перекрёстный плей-офф? В НХЛ такой проблемы нет, у нас она нарисовалась
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Чемпион мира Максим Сушинский высказался об идее перекрёстного плей-офф в Континентальной хоккейной лиге.
«Я положительно к этому отношусь, почему нет. В НХЛ такой проблемы нет, у нас она нарисовалась. Пятый сезон встречаются одни и те же команды в финале Западной конференции, и никакого сдвига. На Востоке такого нет, там проблемы нет», — приводит слова Сушинского «Спорт день за днём».
Напомним, в финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина встречаются СКА и ЦСКА. Клубы в пятый раз подряд встречаются на этой стадии плей-офф.
Напомним, в конце марта президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк предложил в следующем сезоне провести перекрёстный плей-офф в КХЛ.
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