О'Делл – о тренировках в КХЛ после конца сезона: если уж ты закончил, значит закончил

Нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл рассказал о тренировках в КХЛ после конца сезона.

«Тут уж лига решает. Мне всё равно, если честно, лично на мне тренировки после окончания сезона не сказывается. Игроки получают зарплату до конца апреля. Если ты не играешь, то всё равно можешь приезжать на арену, тренироваться. Но это вопрос не ко мне, а к руководству лигу.

Клубы обычно отпускают легионеров сразу по окончании сезона, так что для нас это не проблема. А вот русским приходится нелегко. Если бы я устанавливал правила, то не распускал бы команду ещё неделю после окончания сезона, этого было бы достаточно. Провести командную вечеринку, попрощаться со всеми на лето и поехать домой. Но правила устанавливаю не я, пусть я их и не понимаю. По мне, то если уж ты закончил, то закончил. Но такие правила», — сказал О'Делл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью читайте на «Чемпионате» сегодня, 6 апреля в 10:00 мск.



