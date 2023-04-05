Тимкин: какой может быть «антихоккей», если «Адмирал» прошёл первый раунд?

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Тимкин рассказал про стиль игры «Адмирала». Напомним, уфимцы уступили в первом раунде дальневосточному клубу 2-4 в серии.

«Какой может быть «антихоккей», если команда прошла первый раунд? У «Адмирала» свой стиль, который отличается от других. Выстроенная игра приносит результат.

Неслучайно «Ак Барсу» тоже пришлось непросто против «Адмирала»? Да, «Ак Барсу» пришлось два раза летать во Владивосток. Все игры, кроме последней, завершились в одну шайбу.

Что получилось у «Ак Барса», в отличие от нас? На мой взгляд, серии были похожие, только «Ак Барс» реализовал свои моменты, а мы – нет. Казанская команда смогла вытащить матчи в овертаймах, забивал Александр Радулов», — цитирует Тимкина «РБ Спорт».

«Ак Барс» в полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф победил «Адмирал» со счётом 4-2 в серии.