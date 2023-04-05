Бывший игрок СКА — о серии с ЦСКА: потеряли мы, конечно, красивый, зрелищный хоккей

Бронзовый призёр чемпионата СССР 1971 года в составе СКА Константин Меньшиков оценил уровень зрелищности в финальной серии Западной конференции между клубом из Санкт-Петербурга и ЦСКА.

«Упорные игры, но при этом бесшабашные. Играют больше как получится: бегают, давят друг друга. Ну что сказать… Обе команды могли выиграть, проиграть, всё зависит от игры вратарей, реализации большинства. Сама игра напоминает битву. Зрителю интересно такое, битком стадион.

Не хватает зрелища? Зрелище было, когда «Торпедо» играло. Они выигрывали, проигрывали, но это было зрелище. Игра была. Интересно было смотреть. Команда — новая, интересно играла. Здесь — борьба, травмы, столкновения. Посмотрите, как часто игроки на льду оказывались. Потеряли мы, конечно, красивый, зрелищный хоккей, когда играли знаменитые тройки Михайлова, Старшинова, Ларионова. Сейчас больше идёт такой «навал». Желания много, но и брака много. Главное — результат. Любой ценой нужно его добиться. Наверное, зрителям нравится. В этой серии кто первый упадёт, тот и проиграет.

Хочется увидеть больше комбинаций? Да, надо работать над ними. Вот порой армейцы питерские выходят «один в ноль», идёт передача на дальнюю штангу, игрок промахивается. Ну над этим можно работать на тренировках. Приходить днём, ночью на каток и «оттачивать» все эти моменты. Если выхода из зоны нет, за счёт первого паса, то и будет такая игра. Тут не только от защитника зависит — форвардам надо открываться. Я когда у Константина Бескова в ФШМ начинал в футбол играть, он говорил: нападающий должен предлагать себя, выбирать место, куда надо отдать пас, и тогда будет продолжение. Если адреса для передачи нет, то и атаку провести невозможно», — цитирует Меньшикова «РБ Спорт».

Следующий матч в финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина состоится в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» 6 апреля. Встреча начнётся в 19:30 мск.