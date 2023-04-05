«Ак Барс» отыгрался с 0:2 в конце третьего периода с «Авангардом»

В Омске проходит третий матч в рамках финальной серии Восточной конференции розыгрыша Кубка Гагарина. «Авангард» принимает на своём льду казанский «Ак Барс». После третьего периода счёт равный — 2:2.
Отметим, что казанский клуб отыгрался с 0:2 в концовке третьего периода. На 15-й минуте периода сократил отставание в счёте Никита Евсеев с передачи Александра Радулова.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Спустя две минуты счёт 2:2 сделал Александр Радулов с передач Дмитрия Юдина и Вадима Шипачёва.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию матча.
Следующий матч в финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина состоится также в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» 7 апреля. Встреча начнётся в 16:30 мск.
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