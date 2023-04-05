Шипачёв стал рекордсменом КХЛ по очкам в большинстве

В Омске проходит третий матч в рамках финальной серии Восточной конференции розыгрыша Кубка Гагарина. «Авангард» принимает на своём льду казанский «Ак Барс». После третьего периода счёт равный — 2:2.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, форвард «Ак Барса» Вадим Шипачёв в матче отдал голевую передачу, набрав, таким образом, 386-е очко в большинстве в КХЛ. Он вышел на чистое первое место по этому показателю, опередив Сергея Мозякина (385 очков).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию матча.

Следующий матч в финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина состоится также в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» 7 апреля. Встреча начнётся в 16:30 мск.