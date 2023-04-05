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Авангард — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
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Шипачёв стал рекордсменом КХЛ по очкам в большинстве

Шипачёв стал рекордсменом КХЛ по очкам в большинстве
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В Омске проходит третий матч в рамках финальной серии Восточной конференции розыгрыша Кубка Гагарина. «Авангард» принимает на своём льду казанский «Ак Барс». После третьего периода счёт равный — 2:2.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, форвард «Ак Барса» Вадим Шипачёв в матче отдал голевую передачу, набрав, таким образом, 386-е очко в большинстве в КХЛ. Он вышел на чистое первое место по этому показателю, опередив Сергея Мозякина (385 очков).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 3-й матч
05 апреля 2023, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Овертайм
2 : 2
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Буше (Шарипзянов, Ткачёв) – 33:14 (5x5)   2:0 Ткачёв (Буше) – 45:53 (5x5)   2:1 Евсеев (А. Радулов) – 54:25 (5x5)   2:2 А. Радулов (Юдин, Шипачёв) – 56:33 (5x4)

Следующий матч в финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина состоится также в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» 7 апреля. Встреча начнётся в 16:30 мск.

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