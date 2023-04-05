Новиков: Кубок Стэнли — местечковое соревнование. Россия — Канада — международный масштаб

Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил идею проведения матчей сборной России и сборной Канады.
«Мы сейчас в такой ситуации, что не можем обсуждать, что правильно, а что нет. Но любая маленькая информация, пусть и на уровне слухов, о контактах России с Америкой будет нами поддержана. Это может быть очень хороший шаг к восстановлению наших исторических отношений, которые начали образовываться ещё в 50-х, когда наши команды ездили друг к другу.
У нас богатейшая история хоккейных взаимоотношений с Канадой. Её надо беречь и развивать. Эти традиции нужно срочно восстанавливать! В хоккейном мире нет ничего интереснее, чем соперничество России и Канады. Оно может сравниться только с финалом Кубка Стэнли. Но Кубок Стэнли, при всём к нему уважении, — местечковое соревнование. А Россия — Канада — это международный масштаб.
Мы требуем восстановления матчей на этом уровне! И, думаю, североамериканские болельщики нас в этом поддержат. Нам нужно стучаться в эти двери, хоть они и не открываются. Нас ценят на Западе. Американский тренер недавно сказал, что сотни детей хотят быть похожими на Овечкина. Важно международное хоккейное сотрудничество. Овечкин, Кросби, Макдэвид — благодаря им сотни детей во всём мире идут заниматься хоккеем», — цитирует Новикова «РБ Спорт».
Ранее Андрей Коваленко прокомментировал информацию о возможных играх сборных России и Канады в 2024 году.
- 5 апреля 2023
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