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Защитник Евсеев — самый молодой автор гола в истории «Ак Барса» в плей-офф КХЛ

В Омске завершился третий матч в рамках финальной серии Восточной конференции розыгрыша Кубка Гагарина. «Авангард» принимал на своём льду казанский «Ак Барс». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали гости. Счёт в серии – 2:1 в пользу казанцев.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, защитник Никита Евсеев стал самым молодым автором гола в истории «Ак Барса» в плей-офф КХЛ. Он забил в возрасте 18 лет и 330 дней. Предыдущее достижение принадлежало Дмитрию Кателевскому (19 лет и 52 дня).

Евсеев стал автором первой шайбы казанцев на 55-й минуте матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Следующий матч в финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина состоится также в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» 7 апреля. Встреча начнётся в 16:30 мск.