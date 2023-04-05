Видео победного гола «Ак Барса» в ворота «Авангарда» в овертайме

В Омске завершился третий матч в рамках финальной серии Восточной конференции розыгрыша Кубка Гагарина. «Авангард» принимал на своём льду казанский «Ак Барс». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали гости. Счёт в серии – 2:1 в пользу казанцев.

В дополнительное время победу «барсам» принёс точный бросок нападающего Вадима Шипачёва. Форвард получил шайбу в центре зоны атаки и кистевым броском отправил её в дальнюю девятку вратаря «ястребов» Василия Демченко.

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Следующий матч в финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина состоится также в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» 7 апреля. Встреча начнётся в 16:30 мск.