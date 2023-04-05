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Видео победного гола «Ак Барса» в ворота «Авангарда» в овертайме

Видео победного гола «Ак Барса» в ворота «Авангарда» в овертайме
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В Омске завершился третий матч в рамках финальной серии Восточной конференции розыгрыша Кубка Гагарина. «Авангард» принимал на своём льду казанский «Ак Барс». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали гости. Счёт в серии – 2:1 в пользу казанцев.

В дополнительное время победу «барсам» принёс точный бросок нападающего Вадима Шипачёва. Форвард получил шайбу в центре зоны атаки и кистевым броском отправил её в дальнюю девятку вратаря «ястребов» Василия Демченко.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 3-й матч
05 апреля 2023, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Буше (Шарипзянов, Ткачёв) – 33:14 (5x5)   2:0 Ткачёв (Буше) – 45:53 (5x5)   2:1 Евсеев (А. Радулов) – 54:25 (5x5)   2:2 А. Радулов (Юдин, Шипачёв) – 56:33 (5x4)   2:3 Шипачёв (Кагарлицкий, Евсеев) – 72:45 (5x5)

Следующий матч в финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина состоится также в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» 7 апреля. Встреча начнётся в 16:30 мск.

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