«Жизнь не заканчивается». Кравец — о втором поражении «Авангарда» в серии с «Ак Барсом»
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвёл итог встречи с «Ак Барсом» (2:3 ОТ).
«Конечно, совсем неприятное поражение после того, как ребята играли на протяжении всего матча. Конечно, нужно забивать в первом периоде. Очень хорошие моменты были, да и «пять на три».
За пять минут мы не можем допускать такие ошибки в обороне и тем более так удаляться. Естественно, такая опытная команда, как «Ак Барс», может вернуться в игру буквально за несколько минут.
На этом жизнь не заканчивается. Нужно бороться дальше. Следующая игра дома, надо настраиваться, анализировать, не опускать руки. В целом по игре мы, я считаю, превосходили по многим компонентам на протяжении всего матча», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
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