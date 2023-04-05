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«В таких ситуациях нужно решать вопросы». Кравец рассказал, как «Авангард» мог победить

«В таких ситуациях нужно решать вопросы». Кравец рассказал, как «Авангард» мог победить
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ) рассказал про концовку матча и ответил на вопрос о том, чего не хватило «ястребам» для победы.

«Как команда восприняла этот проигрыш? Естественно, ребята расстроены. Всегда проигрывать неприятно. Но я думаю, у всех нас достаточно характера, чтобы вернуться в игру.

Чего не хватило, чтобы удержать или увеличить счёт? Где-то реализации. Момент у Якупова, практически стопроцентно голевой. Конечно, в таких ситуациях нужно решать вопросы.

Хаотичная концовка? Я так не считаю: концовка у нас тоже была достаточно хорошей. Мы практически ничего не давали сделать «Ак Барсу». Досадная ошибка в обороне и плюс удаление, которое последовало затем. Можно и со счёта 2:1 выиграть. Надо грамотно делать свою работу.

Концовка не сложилась из-за слишком резкого старта вначале? Нет, конечно. Чего угасать – надо просто дотерпеть, постараться не сделать ошибок и выиграть игру.

Расслабленность при 2:0? Я думаю, что никакой расслабленности не было. Чисто игровая ситуация, «пять на пять» и защитник забивает гол. Чисто неправильная позиция во время игры в обороне.

Зависимость «Авангарда» от первого звена? Действительно, хочется, чтобы и другие звенья поддержали, как во второй игре забили Бродхёрст и Сведберг. Конечно, это очень важно, потому что на игре одного звена очень сложно играть в плей-офф и побеждать.

Билялов вытащил матч? Вратари действительно очень хорошо играли. Как я всегда и говорил, вратарь – это помощь команде для победы. Действительно, у Билялова было очень много хороших сейвов.

Проиграл ли Демченко Билялову? Я считаю, что Демченко отлично отыграл игру. Мы чувствовали себя уверенно в обороне, когда вратарь так играл», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

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