«Нас тренер зарядил прилично». Шипачёв — о камбэке «Ак Барса» в концовке матча с 0:2

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв рассказал о волевой победе над «Авангардом» (3:2 ОТ).

«Плохо начали, но очень рад, что доборолись до конца и выиграли в овертайме. Мой гол? Выиграли вбрасывание, защитники зарядили Кагарлицкого, он разрезал по центру, а там как-то у меня залетело.

Молодцы, кто у нас играет в меньшинстве, ребята здорово действовали. Но надо концентрацию держать, будем разбираться. В первых двух периодах у нас были моменты хорошие. Играли, терпели, надо забивать свои голы – всё легко. Как сдерживать первое звено «Авангарда»? Это не мне надо думать, у нас другие против них играют.

Как ломали игру сегодня? Нас тренер зарядил прилично, особенно перед третьим периодом. Да и перед игрой заряжал, хорошо, что сработало. Радулов – батарейка нашей команды, он красавец. Билялов может играть и ещё лучше», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.