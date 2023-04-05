«Нас тренер зарядил прилично». Шипачёв — о камбэке «Ак Барса» в концовке матча с 0:2

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв рассказал о волевой победе над «Авангардом» (3:2 ОТ).
«Плохо начали, но очень рад, что доборолись до конца и выиграли в овертайме. Мой гол? Выиграли вбрасывание, защитники зарядили Кагарлицкого, он разрезал по центру, а там как-то у меня залетело.
Молодцы, кто у нас играет в меньшинстве, ребята здорово действовали. Но надо концентрацию держать, будем разбираться. В первых двух периодах у нас были моменты хорошие. Играли, терпели, надо забивать свои голы – всё легко. Как сдерживать первое звено «Авангарда»? Это не мне надо думать, у нас другие против них играют.
Как ломали игру сегодня? Нас тренер зарядил прилично, особенно перед третьим периодом. Да и перед игрой заряжал, хорошо, что сработало. Радулов – батарейка нашей команды, он красавец. Билялов может играть и ещё лучше», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 5 апреля 2023
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