Шарипзянов намекнул на симуляцию в действиях форварда «Ак Барса» Лукоянова

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов после поражения в матче с «Ак Барсом» (2:3 ОТ) оценил игру нападающего казанцев Артёма Лукоянова.

«Если честно, очень мне нравится против этой тройки играть. Они очень силовые, постоянно лезут под кожу. Просто интересно играть с настырными ребятами, которые лезут на ворота до последнего. Такие нападающие приносят победы. Они сегодня это и сделали. Лукоянов сказал, что это лучшее звено лиги? С этим мы поспорим.

Лукоянов говорил, что омские защитники должны летать выше стёкол? Да пусть говорит что хочет. Сказал бы я по сегодняшним двум удалениям, которые на нём были… Пусть это останется на льду. Сказал ли что-то ему? Нет, к сожалению, меня не было на льду», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.