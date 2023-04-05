Заслуженный тренер России: Овечкин не робот, «Вашингтон» нуждается в перестройке

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал невыход «Вашингтон Кэпиталз» в плей-офф НХЛ и рассказал, что нужно сделать клубу для усиления игры.

«Овечкин не робот. Конечно, беда с отцом забрала у него много сил. К следующему году ему нужно хорошо отдохнуть, и он станет прежним Овечкиным.

«Вашингтон» нуждается в перестройке и усилении. Тот же Кузнецов – талантливый игрок. Если вдруг они его потеряют, это скажется на боеспособности команды. Конкуренция в НХЛ огромная. Восстановить позиции команды, чтобы она могла бороться за Кубок Стэнли, очень сложно. Это хоккей, это конкуренция. Путь к победе всегда очень длинный и тяжёлый. Овечкину нужно перезагрузиться», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Ранее нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов рассказал о невыходе «столичных» в розыгрыш Кубка Стэнли.