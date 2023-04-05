Нападающий «Ак Барса» Кагарлицкий: нельзя так начинать игры, но у нас команда с характером

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал победу над «Авангардом» (3:2 ОТ) в третьей игре финальной серии Восточной конференции розыгрыша Кубка Гагарина.
«Вся команда сыграла здорово, мы проявили характер, вытащили игру. Всё здорово – молодцы.
Почему так сложились два первых периода? Сложно сказать. Тренерский штаб и так нам «навтыкал», думаю, ещё отдельно разберём. Нельзя так начинать игры, важный матч, а у нас что-то не получалось. Не скажу, что были проблемы с настроем, в подобных играх такое невозможно.
Какие ключи к этой победе? Первый период провели с удалениями, отдали инициативу. Потом одумались, перевернули игру.
О чём говорят два серийных гола в концовке? Бесспорно, о характере. Саня Радулов зарядил нас: отдал пас, забил гол. У нас команда с характером. Атмосфера на арене «Авангарда»? У нас лучше», — приводит слова Кагарлицкого сайт «Ак Барса».
Следующий матч в финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина состоится также в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» 7 апреля. Встреча начнётся в 16:30 мск.
- 5 апреля 2023
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