Журналист назвал причины неудачной игры «Вашингтона» в текущем сезоне

Североамериканский журналист Том Гулитти на официальном сайте НХЛ назвал причины неудачной игры «Вашингтон Кэпиталз» в текущем сезоне. Напомним, «столичные» впервые с 2014 года пропустят розыгрыш Кубка Стэнли.
«Травмы ключевых игроков. Это второй сезон подряд, когда «Кэпиталз» не имеют полного состава, но в этом сезоне травмы были более разрушительными: 10 основных игроков пропустили как минимум 10 игр. Нападающие Никлас Бекстрём и Том Уилсон пропустили первые 42 игры. Защитник Джон Карлсон пропустил 36 игр.
Непоследовательность. «Вашингтон» изо всех сил пытался выдать серию из побед. Но «Кэпиталз» выиграли две игры подряд только дважды в 2023 году и не выигрывали больше трёх встреч подряд после победной серии из пяти игр с 17 по 27 декабря 2022 года.
Отставание в счёте в матчах. «Кэпиталз» пропускали в матчах первыми в 44 из 77 игр. Статистика матчей после того, как «столичные» догоняли соперника: 14 побед при 30 поражениях. «Вашингтон» победил в семи матчах и уступил в 22, когда клуб проигрывал после первого периода», — написал Гулитти в статье на сайте НХЛ.
- 5 апреля 2023
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