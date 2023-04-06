Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

О'Делл: «Динамо» бы обыграло «Торпедо», если бы провело с ним ещё одну серию

О'Делл: «Динамо» бы обыграло «Торпедо», если бы провело с ним ещё одну серию
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл прокомментировал поражение от «Торпедо» (2-4) в серии Кубка Гагарина.

«Думаю, у нас все играли хорошо. Это была очень непростая серия, у всех были свои роли, обязанности, но команда играла здорово, все играли хорошо. Не могу сказать, чтобы хоть кто-то сыграл плохо, каждый прикладывал все свои силы. Да, мы проиграли, но были близки. Все великолепно себя проявили. Дальше будет новый сезон. Многие ребята в этом плей-офф научились вещам, которые помогут им в новом сезоне. Для нас это был хороший год. Тяжело проигрывать, но «Торпедо» реально было обыграть. Думаю, если бы мы провели с ними ещё одну серию, то смогли бы выиграть», — сказал О’Делл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полное интервью с Эриком О'Делл читайте на «Чемпионате»:

Материалы по теме
«Цель — вернуться в «Динамо» и выиграть Кубок Гагарина» Интервью с канадской звездой КХЛ
Эксклюзив
«Цель — вернуться в «Динамо» и выиграть Кубок Гагарина» Интервью с канадской звездой КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023