О'Делл: «Динамо» бы обыграло «Торпедо», если бы провело с ним ещё одну серию

Нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл прокомментировал поражение от «Торпедо» (2-4) в серии Кубка Гагарина.
«Думаю, у нас все играли хорошо. Это была очень непростая серия, у всех были свои роли, обязанности, но команда играла здорово, все играли хорошо. Не могу сказать, чтобы хоть кто-то сыграл плохо, каждый прикладывал все свои силы. Да, мы проиграли, но были близки. Все великолепно себя проявили. Дальше будет новый сезон. Многие ребята в этом плей-офф научились вещам, которые помогут им в новом сезоне. Для нас это был хороший год. Тяжело проигрывать, но «Торпедо» реально было обыграть. Думаю, если бы мы провели с ними ещё одну серию, то смогли бы выиграть», — сказал О’Делл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
Полное интервью с Эриком О'Делл читайте на «Чемпионате»:
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