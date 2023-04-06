Расписание матчей плей-офф КХЛ 6 апреля

Сегодня, 6 апреля, пройдёт второй матч в финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
В Москве состоится третья встреча серии между СКА и ЦСКА. Матч стартует в 19:30 мск. В первом матче серии москвичи вырвали победу в овертайме — 3:2. В второй встрече клуб с берегов Невы был сильнее 2:1. Счёт в серии равный — 1-1.
Следующие встречи пройдут 8, 10 и, в случае необходимости, — 12, 14 апреля 2023 года.
Напомним, в сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встречаются в финале Запада. В прошлом сезоне победу в семи матчах одержали московские армейцы, которые в итоге стали обладателями Кубка Гагарина.
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