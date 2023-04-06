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Расписание матчей плей-офф КХЛ 6 апреля

Расписание матчей плей-офф КХЛ 6 апреля
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Сегодня, 6 апреля, пройдёт второй матч в финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

В Москве состоится третья встреча серии между СКА и ЦСКА. Матч стартует в 19:30 мск. В первом матче серии москвичи вырвали победу в овертайме — 3:2. В второй встрече клуб с берегов Невы был сильнее 2:1. Счёт в серии равный — 1-1.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 3-й матч
06 апреля 2023, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Следующие встречи пройдут 8, 10 и, в случае необходимости, — 12, 14 апреля 2023 года.

Напомним, в сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встречаются в финале Запада. В прошлом сезоне победу в семи матчах одержали московские армейцы, которые в итоге стали обладателями Кубка Гагарина.

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