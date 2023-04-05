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Панин — о Хо-Сэнге: быть раздолбаем вне площадки, а на ней быть крутым — плохой пример

Панин — о Хо-Сэнге: быть раздолбаем вне площадки, а на ней быть крутым — плохой пример
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Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о нападающем уфимцев Джоше Хо-Сэнге.

«У Хо-Сэнга был сложный перелом пальца, поэтому он не играл. Он очень своеобразный человек, он на своей волне, занимается рэпом. Он творческая личность, ему в кайф играть с шайбой. Но всё, что касается до этого момента с выходом на площадку, – это непрофессионально. Когда он выходит на площадку, то он профессионал. По нему видно, что он мастер. Но, помимо этого, ты должен показывать пример для молодых. Быть раздолбаем вне площадки, а на ней быть крутым – плохой пример.

Он ещё молодой? Ему 26 лет. Это уже не молодой. Посмотрим в следующем сезоне, если его подпишут. Уровень мастерства у него хороший. Посмотрим по сезону», – сказал Панин в эфире YouTube-канала «Скользкий лёд».

Хо-Сэнг пропустил практически всю регулярку, получив травму в первом матче сезона. В плей-офф 27-летний канадец провёл четыре игры без набранных баллов.

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