О'Делл: долгие сборы в КХЛ — олдскул, который любят русские. Двух недель достаточно

Нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл рассказал о предсезонной подготовке в России и сравнил её с заокеанской.

«Думаю, многие команды постараются изменить подход к началу сезона. Во многих клубах длинные предсезонки, на которых игроки вкалывают по-чёрному. Но с увеличением количества матчей фокус должен сместиться на отдых и поддержание физической формы. Никто не хочет «встать» посреди сезона, нагрузка на тело увеличивается. Надо приезжать на сборы в хорошей форме и поддерживать её. 68 матчей – это много, нужен новый подход, уверен, что команды в конечном итоге разберутся.

Если честно, я не понимаю двухмесячные сборы в КХЛ. Это ещё один вопрос, который лига могла бы обсудить. В этом сезоне было здорово, я приехал в расположение команды в середине августа. Другие легионеры приехали неделей раньше, а Лилья – сразу после меня.

Для меня это было потрясающе. Я тренировался в Канаде, катался, занимался в зале со своим тренером, и этот сезон стал для меня самым продуктивным. Здорово, что я смог готовиться к сезону дома и приехать в середине августа. Сыграл 5-6 товарищеских матчей и к началу сезона чувствовал себя намного лучше, более свежим. Долгие сборы – это олдскул, метод старой закалки, который любят русские.

На мой взгляд, сборы надо сократить до двух недель, но это лично мои мысли. Так работают в Северной Америке, где надо приезжать в лагерь уже готовым. Если приезжаешь не в форме и клуб видит, что твоя игра не соответствует ожиданиям, то ты просто не попадёшь в команду. Надо самому расставлять приоритеты, хотеть быть в форме. За океаном игроки усиленно тренируются дома, бьются за место в составе, за свою работу, когда приезжают в североамериканский тренинг-кэмп. На этом можно поучиться. Времена изменились, два месяца бега каждый день, на мой взгляд, не очень хорошо», — сказал О’Делл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полное интервью с Эриком О'Деллом читайте на «Чемпионате»: