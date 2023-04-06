Нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл назвал худшее упражнение в КХЛ на предсезонных сборах.

«Лично для меня – бег. Думаю, никто не любит бегать. В «Сочи» несколько раз проходили тест Купера, в жарищу. Это было ужасно! Это самое моё нелюбимое упражнение, особенно в такую погоду. Было совсем невесело», — сказал О'Делл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

В регулярном сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги 32-летний канадский нападающий сыграл 35 матчей, в которых набрал 31( 16+15) очко. В плей-офф О'Делл принял участие в шести встречах, в которых забросил пять шайб и отдал две результативные передачи.

Напомним, бело-голубые уступили в первом раунде плей-офф КХЛ «Торпедо» со счётом 2-4 в серии.

Полное интервью с Эриком О'Деллом читайте на «Чемпионате»: