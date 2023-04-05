Тимкин: мировой хоккей очень многое теряет из-за отсутствия сборной России
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Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Тимкин рассказал про отстранение сборной России от международных соревнований.
«Как отношусь к продлению отстранения сборной России? Конечно, жалко, что так происходит. Но такая сейчас ситуация, и мы никак не можем на неё повлиять. Мировой хоккей очень многое теряет из-за отсутствия сборной России.
Чемпионаты мира без сборной России – неполноценные? Я даже не смотрел чемпионат мира без сборной России, ни одного матча», — цитирует Тимкина «РБ Спорт».
Напомним, 22 марта 2023 года совет Международной федерации хоккея определил, что повторное включение сборных России и Беларуси в соревнования под эгидой федерации небезопасно, и продлил отстранение команд на сезон-2023/2024.
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