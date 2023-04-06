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Крис Крайдер вышел на чистое пятое место в списке лучших снайперов «Рейнджерс»

Крис Крайдер вышел на чистое пятое место в списке лучших снайперов «Рейнджерс»
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В Нью-Йорке (США) в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Тампу-Бэй Латнинг». На момент написания новости в матче идёт первый период, счёт — 3:1 в пользу хозяев льда.

В составе хозяев автором первого голда стал нападающий Крис Крайдер, забросивший свою 263-ю шайбу за карьеру в клубе и в лиге. Благодаря этому 31-летний Крайдер, выступающий за «синерубашечников» на протяжении всей карьеры в НХЛ, вышел на чистое пятое место в списке лучших снайперов «Рейнджерс», опередив легенду клуба Вика Хэдфилда.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2023, четверг. 02:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
2-й период
4 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Крайдер (Тарасенко, Зибанеджад) – 06:13 (5x4)   2:0 Какко (Хитил, Миллер) – 07:41 (5x5)   3:0 Мотт (Гудроу, Шнайдер) – 10:21 (5x5)   3:1 Киллорн (Кучеров, Сергачёв) – 10:40 (5x4)   3:2 Хагель (Рэддиш, Киллорн) – 27:10 (5x5)   4:2 Мотт (Лафреньер, Гудроу) – 27:25 (5x5)   4:3 Хагель (Чирелли, Хедман) – 31:34 (5x5)

Клубный рекорд принадлежит Роду Жильберу (406), далее располагаются Жан Рателль (336), Адам Грэйвз (280) и Энди Бэтгейт (272).

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