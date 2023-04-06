Крис Крайдер вышел на чистое пятое место в списке лучших снайперов «Рейнджерс»

В Нью-Йорке (США) в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Тампу-Бэй Латнинг». На момент написания новости в матче идёт первый период, счёт — 3:1 в пользу хозяев льда.

В составе хозяев автором первого голда стал нападающий Крис Крайдер, забросивший свою 263-ю шайбу за карьеру в клубе и в лиге. Благодаря этому 31-летний Крайдер, выступающий за «синерубашечников» на протяжении всей карьеры в НХЛ, вышел на чистое пятое место в списке лучших снайперов «Рейнджерс», опередив легенду клуба Вика Хэдфилда.

Клубный рекорд принадлежит Роду Жильберу (406), далее располагаются Жан Рателль (336), Адам Грэйвз (280) и Энди Бэтгейт (272).