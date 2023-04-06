Владимир Тарасенко сравнялся с Валерием Каменским по количеству голевых передач в НХЛ
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В Нью-Йорке (США) в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Тампу-Бэй Латнинг». На момент написания новости в матче идёт второй период, счёт — 3:1 в пользу хозяев льда.
В первой голевой атаке «Рейнджерс» поучаствовал российский нападющий Владимир Тарасенко, отдавший голевую передачу. Для Тарасенко этот ассист стал уже 301-м за карьеру в Национальной оккейной лиге. По этому показателю он вышел на 22-йе место среди россиян, сравнявшись с Валерием Каменским.
Всего на счету Тараеснко за время заокеанской карьеры 570 (269+301) очков в 670 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
В нынешнем сезоне Тарасенко набрал 46 (17+29) очков.
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