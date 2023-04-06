Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Владимир Тарасенко сравнялся с Валерием Каменским по количеству голевых передач в НХЛ

Владимир Тарасенко сравнялся с Валерием Каменским по количеству голевых передач в НХЛ
Комментарии

В Нью-Йорке (США) в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Тампу-Бэй Латнинг». На момент написания новости в матче идёт второй период, счёт — 3:1 в пользу хозяев льда.

В первой голевой атаке «Рейнджерс» поучаствовал российский нападющий Владимир Тарасенко, отдавший голевую передачу. Для Тарасенко этот ассист стал уже 301-м за карьеру в Национальной оккейной лиге. По этому показателю он вышел на 22-йе место среди россиян, сравнявшись с Валерием Каменским.

Всего на счету Тараеснко за время заокеанской карьеры 570 (269+301) очков в 670 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

В нынешнем сезоне Тарасенко набрал 46 (17+29) очков.

Материалы по теме
Видео
Тарасенко в матче с «Вашингтоном» забил седьмой гол за «Рейнджерс» в сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023