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Гол Панарина и передача Тарасенко помогли «Рейнджерс» переиграть «Тампу»

Гол Панарина и передача Тарасенко помогли «Рейнджерс» переиграть «Тампу»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в матче одержали хозяева со счётом 6:3.

На седьмой минуте счёт голам открыл Крис Крайдер. Ему ассистировал российский нападающий Владимир Тарасенко. Через минуту удаоил преимущество Каапо Какко. А ещё через три минуты забил и Тайлер Мотт. Спустя 20 секунд одну шайбу отыграл Алекс Киллорн после передач российского нападающего Никиты Кучерова и его соотечественника и защитника по ампула Михаила Сергачёва.

На 28-й минуте сократил отставание до минимума Брэндон Хагель. Но убе спустя 15 секунд за хозяев забил второй свой гол Мотт. На 32-й минуте Хагель отметился дублем.

Крис Крайдер забил на 52-й минуте. А итоговый счёт на табло установил российский нападающий Артемий Панарин на 54-й минуте.

Российский голкипер гостей Андрей Василевский совершил 31 сейв, у его соотечественника из другой команды Игоря Шестёркина – 28 спасений.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2023, четверг. 02:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Крайдер (Тарасенко, Зибанеджад) – 06:13 (5x4)   2:0 Какко (Хитил, Миллер) – 07:41 (5x5)   3:0 Мотт (Гудроу, Шнайдер) – 10:21 (5x5)   3:1 Киллорн (Сергачёв, Кучеров) – 10:40 (5x4)   3:2 Рэддиш (Киллорн, Хагель) – 27:10 (5x5)   4:2 Мотт (Лафреньер, Гудроу) – 27:25 (5x5)   4:3 Хагель (Чирелли, Хедман) – 31:34 (5x5)   5:3 Крайдер (Зибанеджад, Фокс) – 51:38 (5x5)   6:3 Панарин (Зибанеджад, Фокс) – 53:49 (5x4)
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