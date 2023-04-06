Гол Панарина и передача Тарасенко помогли «Рейнджерс» переиграть «Тампу»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в матче одержали хозяева со счётом 6:3.
На седьмой минуте счёт голам открыл Крис Крайдер. Ему ассистировал российский нападающий Владимир Тарасенко. Через минуту удаоил преимущество Каапо Какко. А ещё через три минуты забил и Тайлер Мотт. Спустя 20 секунд одну шайбу отыграл Алекс Киллорн после передач российского нападающего Никиты Кучерова и его соотечественника и защитника по ампула Михаила Сергачёва.
На 28-й минуте сократил отставание до минимума Брэндон Хагель. Но убе спустя 15 секунд за хозяев забил второй свой гол Мотт. На 32-й минуте Хагель отметился дублем.
Крис Крайдер забил на 52-й минуте. А итоговый счёт на табло установил российский нападающий Артемий Панарин на 54-й минуте.
Российский голкипер гостей Андрей Василевский совершил 31 сейв, у его соотечественника из другой команды Игоря Шестёркина – 28 спасений.
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