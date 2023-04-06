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Два очка Никиты Задорова принесли «Калгари» победу над «Виннипегом»

Два очка Никиты Задорова принесли «Калгари» победу над «Виннипегом»
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На стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Калгари Флэймз». Победу в этой игре одержали гости со счётом 3:1.

Уже нв 12-й минуте матча счёт голам в игре открыли хозяева – отличился американский форвард Кайл Коннор. Николай Элерс и Пьер-Люк Дюбуа отметились голевыми передачами. На 27-й минуте Эндрю Манджапане с передачи Микаэля Баклунда сравнял счёт.

На 45-й минуте Уокер Дуэр после пасов российского защитника Никиты Задорова и Тревора Льюиса вывел гостей вперёд. Сам Задоров забил на 51-й минуте и укрепил преимущество своей команды. Джонатан Юбердо и Манджапане отдали ему передачи.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2023, четверг. 02:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Коннор (Элерс, Дюбуа) – 11:42 (5x4)   1:1 Манджапане (Баклунд) – 26:06 (5x5)   1:2 Дуэр (Льюис, Задоров) – 44:08 (5x5)   1:3 Задоров (Юбердо, Манджапане) – 50:40 (5x5)
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