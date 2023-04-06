Кудашов заявил о достижении договорённости о продлении контракта с московским «Динамо»
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о благодарности от президента России за подготовку сборной команды к Олимпиаде‑2022, а также раскрыл детали своего будущего в стане бело-голубых.
«Конечно, приятно получить награду. Это очень важно, потому что привлекается внимание к нашему спорту, отмечаются наши успехи. Что касается контракта с «Динамо», то договорённость есть. Обговорены все условия, тренерский штаб. Надеюсь, что в ближайшие дни что‑то решится. Совет директоров должен пройти завтра», — сказал Кудашов в интервью «Матч ТВ».
Напомним, под руководством Кудашова московское «Динамо» вылетело в этом сезоне в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии нижегородскому «Торпедо» (2-4).
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