В ФХР пообещали завоевать золото на следующих Олимпийских играх

Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов выразил надежду, что сборная России сможет завоевать золотые медали на следующей Олимпиаде.
«Мы всегда стараемся вернуться с золотом. В последний раз не получилось (в Пекине). Обещаем исправиться! Постараемся на следующих Олимпийских играх выиграть.
Всем спортсменам хочется пожелать скорейшего прекращения вооружённого конфликта. И хочется пожелать, чтобы наш спорт вернулся на международную арену в полном объёме», — приводит слова Курбатова «Спорт-экспресс».
Напомним, сборная России, включая юношескую и молодёжную, была отстранена от всех международных турниров в марте прошлого года из-за начала военных действий на Украине. Две недели назад Совет Международной федерации хоккея (IIHF) продлил отстранение россиян на сезон-2023/2024.
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