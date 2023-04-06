Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА — СКА: онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина начнётся в 19:30

ЦСКА — СКА: онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина начнётся в 19:30
Комментарии

Сегодня, 6 апреля, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» столичный ЦСКА сыграет с питерским СКА в третьем матче серии финала Западной конференции плей-офф КХЛ.

Матч начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 3-й матч
06 апреля 2023, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первых двух встречах серии, которые прошли в Санкт-Петербурге, команды обменялись победами. Сначала это сделали подопечные Сергея Фёдорова (3:2 ОТ), а во второй игре удача улыбнулась армейцам с берегов Невы (2:1).

Напомним, в сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встречаются в финале Запада. В прошлом сезоне победу в семи матчах одержали московские армейцы, которые в итоге стали обладателями Кубка Гагарина.

Материалы по теме
Тяжёлое машиностроение. СКА хочет победить ЦСКА, пытаясь подражать чемпиону
Тяжёлое машиностроение. СКА хочет победить ЦСКА, пытаясь подражать чемпиону
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023