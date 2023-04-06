ЦСКА — СКА: онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина начнётся в 19:30
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Сегодня, 6 апреля, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» столичный ЦСКА сыграет с питерским СКА в третьем матче серии финала Западной конференции плей-офф КХЛ.
Матч начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 3-й матч
06 апреля 2023, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В первых двух встречах серии, которые прошли в Санкт-Петербурге, команды обменялись победами. Сначала это сделали подопечные Сергея Фёдорова (3:2 ОТ), а во второй игре удача улыбнулась армейцам с берегов Невы (2:1).
Напомним, в сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встречаются в финале Запада. В прошлом сезоне победу в семи матчах одержали московские армейцы, которые в итоге стали обладателями Кубка Гагарина.
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