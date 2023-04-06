Белорусский новичок «Ванкувера» объяснил, почему решил подписать контракт с «Кэнакс»

23-летний белорусский голкипер «Ванкувера» Никита Толопило рассказал, почему принял решение продолжить карьеру в стане «косаток».
«Повлиял разговор с Иэном Кларком. Это один из лучших тренеров вратарей в НХЛ, который довёл многих до звёздного уровня. Его видение моего развития показалось наиболее подходящим.
Мы с агентами изучали весь пул проспектов в клубах, проявлявших интерес. Были варианты продолжить карьеру в командах, где два топовых вратаря с большими зарплатами. Но в таком случае было бы очень сложно получить шанс в ближайшем будущем. В общем, мы посчитали, что «Ванкувер» — оптимальный вариант.
В течение сезона звонили из двух российских клубов КХЛ. Мы разговаривали, но ничего конкретного. Да и, если честно, не рассматривал эти варианты всерьёз. Я хотел двигаться в другом направлении», — приводит слова Толопило телеграм-канал BYsport.
Напомним, о переходе игрока в канадский клуб стало известно 31 марта. В текущем сезоне он выступал за шведский клуб «Сёдертелье». Также в послужном списке Толопило два сезона в КХЛ в составе минского «Динамо».
- 6 апреля 2023
-
15:57
-
15:47
-
15:36
-
15:08
-
14:49
-
14:29
-
14:12
-
13:42
-
13:27
-
13:11
-
12:52
-
12:41
-
12:24
-
11:49
-
11:36
-
11:30
-
11:14
-
11:05
-
10:52
-
10:40
-
10:34
-
10:15
-
10:13
-
09:50
-
09:35
-
09:24
-
09:11
-
08:55
-
08:36
-
08:16
-
08:15
-
08:00
-
07:55
-
07:47
-
06:58