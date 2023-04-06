Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Белорусский новичок «Ванкувера» объяснил, почему решил подписать контракт с «Кэнакс»

Белорусский новичок «Ванкувера» объяснил, почему решил подписать контракт с «Кэнакс»
Аудио-версия:
Комментарии

23-летний белорусский голкипер «Ванкувера» Никита Толопило рассказал, почему принял решение продолжить карьеру в стане «косаток».

«Повлиял разговор с Иэном Кларком. Это один из лучших тренеров вратарей в НХЛ, который довёл многих до звёздного уровня. Его видение моего развития показалось наиболее подходящим.

Мы с агентами изучали весь пул проспектов в клубах, проявлявших интерес. Были варианты продолжить карьеру в командах, где два топовых вратаря с большими зарплатами. Но в таком случае было бы очень сложно получить шанс в ближайшем будущем. В общем, мы посчитали, что «Ванкувер» — оптимальный вариант.

В течение сезона звонили из двух российских клубов КХЛ. Мы разговаривали, но ничего конкретного. Да и, если честно, не рассматривал эти варианты всерьёз. Я хотел двигаться в другом направлении», — приводит слова Толопило телеграм-канал BYsport.

Напомним, о переходе игрока в канадский клуб стало известно 31 марта. В текущем сезоне он выступал за шведский клуб «Сёдертелье». Также в послужном списке Толопило два сезона в КХЛ в составе минского «Динамо».

Материалы по теме
«Он в огне, я не хочу к нему приближаться!» Русский новичок провёл невероятный матч в НХЛ
«Он в огне, я не хочу к нему приближаться!» Русский новичок провёл невероятный матч в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023