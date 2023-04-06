Белорусский новичок «Ванкувера» объяснил, почему решил подписать контракт с «Кэнакс»

23-летний белорусский голкипер «Ванкувера» Никита Толопило рассказал, почему принял решение продолжить карьеру в стане «косаток».

«Повлиял разговор с Иэном Кларком. Это один из лучших тренеров вратарей в НХЛ, который довёл многих до звёздного уровня. Его видение моего развития показалось наиболее подходящим.

Мы с агентами изучали весь пул проспектов в клубах, проявлявших интерес. Были варианты продолжить карьеру в командах, где два топовых вратаря с большими зарплатами. Но в таком случае было бы очень сложно получить шанс в ближайшем будущем. В общем, мы посчитали, что «Ванкувер» — оптимальный вариант.

В течение сезона звонили из двух российских клубов КХЛ. Мы разговаривали, но ничего конкретного. Да и, если честно, не рассматривал эти варианты всерьёз. Я хотел двигаться в другом направлении», — приводит слова Толопило телеграм-канал BYsport.

Напомним, о переходе игрока в канадский клуб стало известно 31 марта. В текущем сезоне он выступал за шведский клуб «Сёдертелье». Также в послужном списке Толопило два сезона в КХЛ в составе минского «Динамо».