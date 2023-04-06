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Кожевников: «Авангард» хорошо готов функционально за счёт отличной предсезонки Рябыкина

Кожевников: «Авангард» хорошо готов функционально за счёт отличной предсезонки Рябыкина
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мыслями о серии финала Восточной конференции Кубка Гагарина между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом».

Напомним, после трёх матчей серии казанцы впереди 2-1.

«Тренерская работа, плюс опытные мастера — вот решающий фактор. Посмотрите, какой ход в этой серии набрал Кагарлицкий и какой важный гол в овертайме с его передачи забил Шипачёв. Этой шайбой Вадим может перевернуть весь свой сезон, который складывался не идеально. 2-1 — это заявка на главный финал.

Прогноз на оставшуюся часть серии? Обратил внимание, «Авангард» лучше готов функционально за счёт отличной предсезонки Рябыкина, которая уже позволила лихо пройти Новосибирск с Магнитогорском. И за счёт того, что соперник трижды за месяц летал во Владивосток. Так что задача «ястребов» — максимально затянуть эту серию.

«Ак Барс» это прекрасно понимает, его задача — очень рационально провести четвёртую игру и попытаться всё завершить в пятой, в Казани. Рука хитреца Билялетдинова видна, хотя и его визави Кравец проводит хороший сезон», — сказал Кожевников в интервью Russia-Hockey.

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