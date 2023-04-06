Кожевников: «Авангард» хорошо готов функционально за счёт отличной предсезонки Рябыкина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мыслями о серии финала Восточной конференции Кубка Гагарина между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом».
Напомним, после трёх матчей серии казанцы впереди 2-1.
«Тренерская работа, плюс опытные мастера — вот решающий фактор. Посмотрите, какой ход в этой серии набрал Кагарлицкий и какой важный гол в овертайме с его передачи забил Шипачёв. Этой шайбой Вадим может перевернуть весь свой сезон, который складывался не идеально. 2-1 — это заявка на главный финал.
Прогноз на оставшуюся часть серии? Обратил внимание, «Авангард» лучше готов функционально за счёт отличной предсезонки Рябыкина, которая уже позволила лихо пройти Новосибирск с Магнитогорском. И за счёт того, что соперник трижды за месяц летал во Владивосток. Так что задача «ястребов» — максимально затянуть эту серию.
«Ак Барс» это прекрасно понимает, его задача — очень рационально провести четвёртую игру и попытаться всё завершить в пятой, в Казани. Рука хитреца Билялетдинова видна, хотя и его визави Кравец проводит хороший сезон», — сказал Кожевников в интервью Russia-Hockey.
- 6 апреля 2023
-
15:57
-
15:47
-
15:36
-
15:08
-
14:49
-
14:29
-
14:12
-
13:42
-
13:27
-
13:11
-
12:52
-
12:41
-
12:24
-
11:49
-
11:36
-
11:30
-
11:14
-
11:05
-
10:52
-
10:40
-
10:34
-
10:15
-
10:13
-
09:50
-
09:35
-
09:24
-
09:11
-
08:55
-
08:36
-
08:16
-
08:15
-
08:00
-
07:55
-
07:47
-
06:58