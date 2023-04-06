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ЦСКА — СКА. Платная прямая трансляция
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19:30 Мск
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Кто выйдет вперёд в серии СКА — ЦСКА?

Кто выйдет вперёд в серии СКА — ЦСКА?
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Сегодня, 6 апреля, на «ЦСКА-Арене» в Москве пройдёт третий матч серии финала Западной конференции Кубка Гагарина, в котором столичный ЦСКА примет СКА из Санкт-Петербурга.

В первых двух играх серии, которые прошли в Северной столице, команды обменялись победами. Сначала это сделали подопечные Сергея Фёдорова (3:2 ОТ), а во второй игре удача улыбнулась армейцам с берегов Невы (2:1).

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: кто выйдет вперёд в серии СКА — ЦСКА?

Матч начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, в сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встречаются в финале Запада. В прошлом сезоне победу в семи матчах одержали московские армейцы, которые в итоге стали обладателями Кубка Гагарина.

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