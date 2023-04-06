Кожевников: угнетает, как футбольные комментаторы воротят носы от хоккея

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал об освещении хоккейных матчей на телевидении.

«Что не нравится в этом плей-офф? Меня угнетает, как футбольные комментаторы на «Матч ТВ» воротят свои носы от хоккея.

В финалах конференций, как и на предыдущих этапах плей-офф, много овертаймов, они, видимо, «ломают» телевизионщикам «сетку». А поскольку у нас на главном спортивном канале царят футболисты, то они и страдают.

Как следствие, футбольные комментаторы каждый раз свысока и с каким-то презрением говорят о том, что из-за хоккея трансляции футбольных матчей переносятся. И их хоккейные коллеги, словно извиняясь, продолжают как-то нехотя и словно бы униженно комментировать наш любимый вид спорта. Скажите, почему у нас на ТВ футбольная «дедовщина»?» — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Ранее Кожевников поделился мыслями о серии финала Восточной конференции Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Ак Барсом» (1-2 в серии).