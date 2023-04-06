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Бекстрём: очевидно, мы становимся старше, но «Вашингтон» всё ещё голоден до побед

Бекстрём: очевидно, мы становимся старше, но «Вашингтон» всё ещё голоден до побед
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём прокомментировал невыход «столичных» в плей-офф НХЛ.

«Думаю, причина, почему мы играем в хоккей — это желание попасть в плей-офф. Это то, что захватывает, и то, ради чего мы живём. Мы хотим побеждать. Все в нашей команде знают, насколько особенным было то, когда мы выиграли Кубок Стэнли. Мы хотим вернуть это чувство. Для этого мы должны понять, что были недостаточно хороши в текущем сезоне.

Очевидно, мы становимся старше. Но в то же время мы всё ещё хотим выигрывать, у нас есть голод до побед», — приводит слова Бекстрёма официальный сайт НХЛ.

Напомним, после победы «Флориды Пантерз» над «Баффало Сэйбрз» «Вашингтон» лишился шансов на выход в плей-офф НХЛ впервые с 2014 года.

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