Главный тренер «Салавата» Козлов: за мной должок, у нас горький осадок от плей-офф

Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов рассказал об итогах сезона для уфимского клуба.
«За мной должок. У нас горький осадок от плей-офф. Есть что доказывать и менять. Игра в регулярном чемпионате оставила позитивный след. Нам нужно добавлять. Мы добавим физики, выносливости. Где-то мы немного лёгкие. Мы уже раздали указания. Всё упирается в скорость в современном хоккее», — приводит слова Козлова телеграм-канал уфимского клуба со ссылкой на «Радио Первый Канал».
Напомним, уфимский клуб по итогам регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ занял второе место в таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Салават Юлаев» уступил в шестиматчевой серии «Адмиралу» (2-4). Этот сезон был дебютным для Виктора Козлова на посту главного тренера уфимского клуба.
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