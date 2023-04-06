Главный тренер «Салавата» Козлов: за мной должок, у нас горький осадок от плей-офф

Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов рассказал об итогах сезона для уфимского клуба.

«За мной должок. У нас горький осадок от плей-офф. Есть что доказывать и менять. Игра в регулярном чемпионате оставила позитивный след. Нам нужно добавлять. Мы добавим физики, выносливости. Где-то мы немного лёгкие. Мы уже раздали указания. Всё упирается в скорость в современном хоккее», — приводит слова Козлова телеграм-канал уфимского клуба со ссылкой на «Радио Первый Канал».

Напомним, уфимский клуб по итогам регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ занял второе место в таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Салават Юлаев» уступил в шестиматчевой серии «Адмиралу» (2-4). Этот сезон был дебютным для Виктора Козлова на посту главного тренера уфимского клуба.