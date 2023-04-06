«Хотели совместить приятное с полезным». Плющев — об игре «Вашингтона» и погоне Овечкина

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев рассказал о сезоне «Вашингтон Кэпиталз» и влиянии на игру «столичных» личных результатов Александра Овечкина.

«Любая команда выходит не ублажать кого-то из своих партнёров, а на определённый результат, который ставится перед ней в начале сезона. Возможно, они хотели совместить приятное с полезным. Тем не менее я думаю, никаких определённых схем, направленных на то, чтобы Овечкин ставил рекорды, не было. Основная задача команды — побеждать. Это всё в области журналистских фантазий.

В причине невыхода в плей-офф нужно разбираться очень серьёзно. Во-первых, укомплектование команды, во-вторых, формирование звеньев. В двух словах нельзя объяснить. Необходимо делать глубокий анализ, который подразумевает под собой хорошую информацию и тему, которая дала бы пищу для мозгов. Как правило, причин, которые необходимо устранять к следующему сезону, очень много, или же учитывать и не допускать повторов ошибок», — цитирует Плющева «РБК».

Напомним, «Вашингтон» лишился шансов на выход в плей-офф НХЛ впервые с 2014 года.