Кубок Чёрного моря впервые в истории пройдёт в Турции
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Традиционный турнир молодёжных сборных, организуемый Федерацией хоккея России, Кубок Чёрного моря впервые в истории пройдёт за границей – в крупнейшем городе Турции, Стамбуле, сообщает ФХР на своём сайте.
В турнире примут участие два состава молодёжной сборной России (игроки до 20 лет): Россия U20 (красные) и Россия U20 (белые), молодёжная сборная Беларуси, а также сборная чемпионата Турции (игроки национальной команды Турции и легионеры). Помимо обычного формата, состоится турнир в формате «3х3».
Во время Кубка Чёрного моря ФХР проведёт благотворительные акции и мероприятия с целью поддержки пострадавших от землетрясения 6 февраля 2023 года. Кубок Чёрного моря проводится с 2014 года в конце мая – начале июня.
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