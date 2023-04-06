Кубок Чёрного моря впервые в истории пройдёт в Турции

Традиционный турнир молодёжных сборных, организуемый Федерацией хоккея России, Кубок Чёрного моря впервые в истории пройдёт за границей – в крупнейшем городе Турции, Стамбуле, сообщает ФХР на своём сайте.

В турнире примут участие два состава молодёжной сборной России (игроки до 20 лет): Россия U20 (красные) и Россия U20 (белые), молодёжная сборная Беларуси, а также сборная чемпионата Турции (игроки национальной команды Турции и легионеры). Помимо обычного формата, состоится турнир в формате «3х3».

Во время Кубка Чёрного моря ФХР проведёт благотворительные акции и мероприятия с целью поддержки пострадавших от землетрясения 6 февраля 2023 года. Кубок Чёрного моря проводится с 2014 года в конце мая – начале июня.