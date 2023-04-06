Коньков: ЦСКА и СКА выглядят хорошо, но пробег у москвичей побольше

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков рассказал о третьем матче серии СКА — ЦСКА в рамках финала Западной конференции плей-офф КХЛ.
«Характер встречи будет таким же, как и в первых двух матчах. Во второй игре СКА выглядел более активно. Хочется посмотреть, как ЦСКА восстанавливается. В прошлом матче Сергей Плотников получил травму, там всё достаточно серьёзно. В плане кондиций обе команды выглядят хорошо, но пробег у москвичей побольше.
Если они смогут восстановиться, то нас ждёт интересный матч. Игра в большинстве должна решить его исход. Обе команды играют достаточно надёжно в обороне и равных составах. Индивидуальное мастерство и бригады большинства должны решить исход игры. Допускаю такую вероятность, что матч завершится за пределами основного времени», — цитирует Конькова «РБ Спорт».
Третья игра в серии пройдёт сегодня, 6 апреля, и начнётся в 19:30 мск.
- 6 апреля 2023
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