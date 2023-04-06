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«Сибирь-Арена» готова провести тестовый матч для получения допуска к участию в КХЛ

«Сибирь-Арена» в Новосибирске готова к проведению тестового матча, сообщает ТАСС со ссылкой на министра физической культуры и спорта Новосибирской области Сергея Ахапова.

«На данный момент спортивные технологии на «Сибирь-Арене» готовы практически на 100%. Также завершены все строительно-монтажные работы. Сегодня на завершающей стадии находятся пусконаладочные работы мультимедийного и проекционного оборудования. Тестируются билетно-пропускные системы, системы контроля допуска на объект, системы безопасности.

С июля начинается плановое инспектирование комиссией КХЛ всех арен, участвующих в чемпионате. Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Сибирь-Арена» исполнило все рекомендации первого инспекционного визита комиссии КХЛ, готово провести тестовый матч для получения допуска к участию в чемпионате», — заявил Ахапов.

Ранее Ахапов заявил, что переезд «Сибири» на новую многофункциональную арену должен состояться до начала июля.