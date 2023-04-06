Киллорна оштрафовали за удар клюшкой голкипера «Рейнджерс» Шестёркина

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Алекс Киллорн оштрафован на $ 5000 за удар клюшкой голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает официальный аккаунт департамента безопасности игроков лиги в «Твиттере».
Эпизод произошёл в моменте с третьим голом «молний» в середине второй двадцатиминутки.
По итогам стычки, завязавшейся после заброшенной шайбы, Киллорн был наказан двумя минутами штрафа.
33-летний нападающий в текущем сезоне сыграл 78 матчей, в которых набрал 61 (25+36) очко.
Напомним, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в матче одержали хозяева со счётом 6:3.
- 6 апреля 2023
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