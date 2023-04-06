Кожевников: менее известных россиян в НХЛ могли заставить носить радужные свитера

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал отказ многих россиян участвовать в акциях в поддержку ЛГБТ в НХЛ.

«Каждый делает то, что совесть позволяет. Мы же точно не знаем, что внутри у человека. Может, эти ребята поддерживают ЛГБТ-движение? Может, они уже не верят ни в Христа, ни в бога, ни во что-то светлое. Они играют там и прекрасно знают, что делают.

Авторитетные российские игроки отказались, а менее известных могли просто заставить. И ничего они не могли бы сделать. Много способов заставить.

В НХЛ могут обязать надеть ЛГБТ-символику? Конечно. Если у тебя нет большого статуса, то могут заставить кого угодно», — цитирует Кожевникова Sport24.

Напомним, сегодня российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Денис Гурьянов отказался принимать участие в акции поддержки ЛГБТ-сообщества перед матчем с «Вашингтон Кэпиталз» (в ночь на 7 апреля в 2:00 мск). Ранее российские нападающие «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин и Егор Афанасьев надели радужные джерси на предматчевую раскатку перед встречей регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс».