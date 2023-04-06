Плющев оценил игру «Ак Барса» в серии с «Авангардом»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал об игре казанского «Ак Барса» в финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина с омским «Авангардом».
«Ак Барс» — «Авангард» — это принципиальное противостояние. Не думаю, что здесь будут новости, и те и другие будут играть на победу.
Немного меня шокировала вторая игра «Ак Барса» на своей площадке, когда они проигрывали после двух периодов 0:3, имея психологическое преимущество, потому что они первый матч очень тяжёлый вытащили. На второй матч они должны были выходить и легко порхать, без каких-либо проблем. Но получилось совершенно по-другому.
В третьей игре, тоже тяжёлой, победил «Ак Барс» — если они сделали выводы из собственного опыта, то, думаю, должны обороты увеличивать и решать проблему выхода в финал Кубка Гагарина. А если нет, то Омск сделает выводы. Чего-то промежуточного здесь не может быть», — цитирует Плющева «Газета.Ru».
Напомним, в финальной серии Восточной конференции плей-офф КХЛ «Ак Барс» выигрывает у «Авангарда» 2-1.
- 6 апреля 2023
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