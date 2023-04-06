Овечкин прокомментировал непопадание «Вашингтона» в плей-офф
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал непопадание «столичных» в розыгрыш Кубка Стэнли.
«Физически я чувствую то же самое, но морально, когда ты не выходишь в плей-офф, это довольно тяжело. Эти пять игр будут тяжёлыми психологически, потому что, по сути, мы будем играть впустую. Но мы все профессионалы, мы все понимаем, что нам нужно играть для фанатов и для вас [журналистов], чтобы вы могли что-то написать.
Все хотят, чтобы межсезонный перерыв был как можно короче. Прямо сейчас у нас будет много времени, чтобы подумать, много времени, чтобы подготовиться к следующему сезону. Надеюсь, все выздоровеют и будут на одной волне. В следующем году мы станем лучше», — приводит слова Овечкина The Hockey News.
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