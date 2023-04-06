ЦСКА забросил четыре безответные шайбы СКА и вышел вперёд в финальной серии Запада

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился третий матч в рамках финала Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина. ЦСКА принимал на своём льду СКА. Победу со счётом 4:0 одержали москвичи. Счёт в серии — 2-1 в пользу ЦСКА.
В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
На четвёртой минуте второго периода счёт в матче открыл Константин Окулов с передач Ярослава Дыбленко и Никиты Нестерова. Окулов прервал свою безголевую серию, состоящую из шести матчей.
За 21 секунду до конца второй двадцатиминутки Владислав Каменев с передач Михаила Григоренко и Антона Слепышева забросил вторую шайбу москвичей в матче. Отметим, что этот гол стал первым для ЦСКА в большинстве в этой серии.
На 15-й минуте третьего периода счёт 3:0 сделал Максим Соркин с передачи Даррена Дица. Окончательный счёт установил Фредрик Классон, забросив в пустые ворота.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Следующий матч в серии финала Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина состоится 8 апреля в Москве.
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