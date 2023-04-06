Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА — СКА 4:0, третий матч финала Западной конференции плей-офф КХЛ, 6 апреля

ЦСКА забросил четыре безответные шайбы СКА и вышел вперёд в финальной серии Запада
Аудио-версия:
Комментарии

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился третий матч в рамках финала Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина. ЦСКА принимал на своём льду СКА. Победу со счётом 4:0 одержали москвичи. Счёт в серии — 2-1 в пользу ЦСКА.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На четвёртой минуте второго периода счёт в матче открыл Константин Окулов с передач Ярослава Дыбленко и Никиты Нестерова. Окулов прервал свою безголевую серию, состоящую из шести матчей.

За 21 секунду до конца второй двадцатиминутки Владислав Каменев с передач Михаила Григоренко и Антона Слепышева забросил вторую шайбу москвичей в матче. Отметим, что этот гол стал первым для ЦСКА в большинстве в этой серии.

На 15-й минуте третьего периода счёт 3:0 сделал Максим Соркин с передачи Даррена Дица. Окончательный счёт установил Фредрик Классон, забросив в пустые ворота.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 3-й матч
06 апреля 2023, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Окулов (Дыбленко, Нестеров) – 23:58 (5x5)   2:0 Каменев (Григоренко, Слепышев) – 39:39 (5x4)   3:0 Соркин (Диц) – 54:29 (5x4)   4:0 Классон – 59:46 (en)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Следующий матч в серии финала Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина состоится 8 апреля в Москве.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023