Р. Ротенберг — о 0:4 в матче с ЦСКА: мы верим в команду, у СКА есть резервы
Поделиться
Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итог встречи финала Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина с ЦСКА (0:4).
«В первом периоде навязывали свою игру. Не забили, плохая реализация. Дальше соперник перехватил инициативу. Это была игра плей-офф, а в плей-офф главное – это правильно реагировать вот на такие ситуации. Мы верим в команду. У нас есть резервы. У нас есть план, как полностью перегруппироваться. Готовимся к следующей игре. Всем спасибо за поддержку, нашим болельщикам, которые приехали, атмосфера на арене отличная», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Следующий матч в серии финала Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина состоится 8 апреля в Москве.
Комментарии
- 6 апреля 2023
-
23:41
-
23:30
-
23:16
-
23:09
-
23:04
-
23:02
-
23:00
-
22:57
-
22:54
-
22:52
-
22:48
-
22:48
-
22:30
-
22:05
-
21:51
-
21:37
-
21:30
-
21:21
-
21:11
-
21:00
-
20:36
-
20:29
-
20:19
-
20:03
-
19:54
-
19:43
-
19:19
-
19:07
-
18:54
-
18:36
-
18:14
-
17:49
-
17:39
-
17:30
-
17:17
Партнерский контент