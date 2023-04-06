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Р. Ротенберг — о 0:4 в матче с ЦСКА: мы верим в команду, у СКА есть резервы

Р. Ротенберг — о 0:4 в матче с ЦСКА: мы верим в команду, у СКА есть резервы
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итог встречи финала Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина с ЦСКА (0:4).

«В первом периоде навязывали свою игру. Не забили, плохая реализация. Дальше соперник перехватил инициативу. Это была игра плей-офф, а в плей-офф главное – это правильно реагировать вот на такие ситуации. Мы верим в команду. У нас есть резервы. У нас есть план, как полностью перегруппироваться. Готовимся к следующей игре. Всем спасибо за поддержку, нашим болельщикам, которые приехали, атмосфера на арене отличная», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Следующий матч в серии финала Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина состоится 8 апреля в Москве.

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