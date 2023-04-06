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«В СКА нет игроков, которые могут рассчитывать на поблажки». Ротенберг — о снятии Гусева

«В СКА нет игроков, которые могут рассчитывать на поблажки». Ротенберг — о снятии Гусева
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от ЦСКА (0:4) объяснил отсутствие форварда Никиты Гусева в третьем периоде.

«Отсутствие Гусева в третьем периоде? У нас играли лучшие игроки. Весь сезон так было, так будет и всегда. К каждому игроку одинаковое отношение. У нас нет игроков, которые могут рассчитывать на какие-то поблажки со стороны тренерского штаба. Мы смотрим дальше, будем думать. Понятно, что у нас есть и вынужденные замены, но это останется внутри. У нас есть игроки, которые могут выйти. У нас есть резервы. Вы увидите совершенно другую игру в следующий раз. И будут другие игроки», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Следующий матч в серии финала Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина состоится 8 апреля в Москве.

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