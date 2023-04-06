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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подробно разобрал систему СКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подробно разобрал систему СКА
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после победы в матче со СКА (4:0) рассказал про систему клуба из Санкт-Петербурга.

«Система СКА – это движение, игра с шайбой, движение всех пяти игроков, включая защитников, подключающихся к атаке. В обороне всё понятно: все плюс-минус стандартно играют. Нашли ключи или не нашли ключи – в конце серии это можно сказать.

На данный момент мы прекрасно понимаем, что это катающаяся команда. Команда, которая любит играть с шайбой, контролировать её. Мы больше концентрируемся на своём хоккее. Как вы видите, мы о своих проблемах говорим здесь, у нас их достаточно. Можно одно сказать: следующая игра будет иметь совершенно иное значение для обеих команд. И к этому мы готовимся», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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